女星林可彤是模特兒出身，年輕時憑藉亮眼外表跟174公分的高挑身材，出演不少大咖歌手的MV，同時也加入電視劇的演出，2017年她嫁給外商銀行副總裁武廣明(Tom)，育有2名寶貝兒子，將重心放在家庭，最近PO文提及自己的泳裝照竟被二兒子傳給大兒子的老師，崩潰喊：「應該可以榮獲2023最糗。」，老師己讀後竟回「媽咪好正」。

林可彤日前在社群平台發出小兒子的照片，可見他坐在桌子前方，哭得雙眼淚汪汪，讓她見到打趣說：「哭到變性感女星」，同時也翻出過往的2張照片跟二兒哭的模樣來對比，未料，一早打開通訊軟體，驚覺二兒子把照片傳給大兒子的老師，讓她驚呼：「這……應該可以榮獲2023最糗。」畫面中的她，頂著精緻妝髮，胸口以下泡在水中，白皙肌膚跟直角肩全被看光。

林可彤在IG限時分享糗事。(圖/林可彤 IG)

且她PO出對話紀錄，可見老師稱讚：「媽咪好正」，並傳了張雙眼冒愛心又流鼻血的貼圖，林可彤則第一時間向老師解釋：「是弟弟傳的，對不起，我昏倒」，同時附上摀著雙眼的表情符號。