一年制義務役將於明年元旦開始徵集，各軍種都有增兵計畫，負責首都衛戍的202指揮部5個憲兵營都將比照陸軍連兵營充實到673人，而警政署保二總隊本月也將調訓700餘人實施步兵作戰訓練，引發討論。退役少將栗正傑指出城鎮戰關鍵，連美軍都沒有適合城鎮戰的武器和裝備，我國陸軍目前的裝備武器也並不適合，且國軍的兵力不足，台北市每個捷運站派一個排的憲兵，兵力都不夠用。

栗正傑今(8日)在網路節目《少康上線啦》表示，先不論台灣是否適合打城鎮戰，連美國前防長艾斯培都指出，美軍目前沒有適合打城鎮戰的武器；且俄烏戰爭中有很多城鎮戰，但其實使用的裝備也不是很適合城鎮戰，所以美國陸軍下一代的建軍計畫，就是規劃適合城鎮戰的武器裝備。

栗正傑點出關鍵，「我們有沒有適合打城鎮戰的武器和裝備？」不能只靠之前的老裝備或平原作戰的裝備打城鎮戰；據他對陸軍的了解，現在的裝備，不管輕、重型都不適合打城鎮戰。

栗正傑堤到另一個重點，「民心的狀況也不適合(打城鎮戰)」，因為城鎮戰最後就是焦土作戰，普遍都是有深仇大恨的宗教、種族戰爭才會打到這種程度。他也開玩笑說，「如果有人自願要把自己家窗口變成城鎮戰的堡壘，第一個繳械他的人就是他的鄰居」，因為所有的身家財產都在這裡，萬一解放軍一砲打過來整棟樓都會被轟掉。真的還是要國安高層多考慮一下，台灣到底適不適合打城鎮戰。

栗正傑直言，城鎮戰對攻守雙方都是地獄，台北市每個路口派兩個憲兵都不夠、每個捷運站派一個排，還是不夠，城鎮戰的兵力來講一定不夠，對攻擊方也是一樣，但攻擊方可以主動，防守方只能在每個地點、橋梁、捷運站等都要有兵力固守。

對於傳出行政院研擬擴編保安警察第二總隊，計畫從原1200人，擴增至4500多人，並接受步兵訓練；栗正傑表示，依照規劃保二是保衛關鍵基礎設施，因為戰時水、電基礎設施受損，對民心士氣影響很大，而台灣兵源坦白講是不足的，陸軍兵力不夠的話，勢必要找警察投入作戰，雖然不能與主戰部隊決戰，但防禦民生設施是做得到的；而且他個人也贊同這一點，因為從國軍整體防禦作戰來講，確實沒有那麼多兵力，勢必要動用到警察來支援作戰。