大陸央視新聞8日報導，今年第6號颱風卡努轉向北上，10至12日將給吉林省帶來大到暴雨。大陸財政部、農業農村部已緊急下達7.32億元（人民幣，下同）農業生產防災救災資金。大陸公安部8日宣布，將嚴打趁災盜竊、搶劫、尋釁滋事、哄搶物資等違法犯罪。大陸市場監管總局也下令各省市，不得銷售洪水浸泡、包裝破損的食品。

大陸央視新聞報導，吉林省氣象局指出，受第6號颱風卡努轉向北上和高空槽共同影響，預計10日凌晨開始至12日，吉林省東部和南部將有一次明顯的降雨過程。

較強降雨主要集中在10日夜間到11日夜間，吉林市東部、白山市大部、延邊州、長白山保護區有大到暴雨，部分地方有大暴雨，其他地區有陣雨或雷陣雨；東南部地區個別站點最大1小時降雨量可達40毫米左右；中西部和延邊州有4~5級東北風，陣風可達6~7級。本輪降雨東部和南部雨量較大，氣象部門提醒，需重點做好圖們江、鴨綠江、牡丹江等流域防汛調度工作，同時注意防範大風、短時強降水造成的局地氣象災害。

大陸央視報導，大陸財政部、農業農村部8日緊急下達農業生產防災救災資金7.32億元，支持北京、天津、河北、山西、內蒙古、吉林、黑龍江、浙江、福建9省（區、市）及北大荒農墾集團等，抓緊開展農業防汛救災及災後農業生產恢復等相關工作，對購買災後農業生產恢復所需種子（苗）、化肥、農藥等物資和作業服務，以及農業生產設施災損修復等給予適當補助。

澎湃新聞8日報導，洪澇地質災害當前，大陸公安部要求各地公安機關依法嚴打趁災盜竊、搶劫、尋釁滋事、哄搶物資等違法犯罪。

數據顯示，7月28日以來，各地公安機關共出動警力80.5萬人次，公安部並向受災省分公安機關緊急調撥價值3300餘萬元的應急裝備物資，全力支持防汛救災工作。

北京公安機關出動5.3萬名警力全面強化各項防汛安保措施，調動5架警用直升機飛往房山、門頭溝、昌平等地，轉運重傷病人和孕婦等受災群眾，向25個受災點位投送食物、藥品等應急救援物資12.1噸。

河北公安機關科學調集警力，全力支援涿州等受災地區被困群眾應急救援、轉移避險、妥善安置等工作。

吉林公安機關對易積水、易塌方、易漫水等重點道路、重點橋涵開展全面排查整治，加大指揮疏導力度，打通應急救援快速通道。

黑龍江公安機關加強與氣象部門會商研判，動態調整路面勤務，加強雨天交通引導，保障群眾安全出行。

大陸市場監管總局要求，對向災區集中調撥、捐贈、銷售的食品，要加大監督抽檢力度，發現的不合格食品一律依法下架、召回、銷毀，並採取相應處置措施；嚴厲打擊生產銷售不符合食品安全標準食品、過期食品、黴爛變質食品等違法行為。指導幫助受災食品生產經營者復產復市，在許可備案、檢驗檢測等方面依法依規為其提供便利。