韓國警方及國會事務處表示，首爾市內多名公務員收到可疑電子郵件，要求在明天下午之前殺掉最大在野黨黨魁李在明，否則將引爆設置在首爾市某個圖書館內的炸彈。
韓國聯合新聞通訊社報導，這封郵件發自日本電郵帳號，要求在8月9日下午3時34分之前殺掉韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，否則定時炸彈將引爆。
警方今天下午約4時45分接獲報案後出動特種部隊，在國會大樓進行爆裂物探測工作，並追查郵件發送IP位址（網際網路協定位址）。
恐嚇信中附有電話與傳真號碼，聲稱「yakuo事務所的yamaoka yuuaki設置了定時炸彈」、「炸彈設置範圍在首爾市內圖書館334m」，以及用英文寫的「重要：首爾多處，特別是在地鐵設置了炸彈，所以要好好搜查」，以及寫在最後的「人要愛人。到此為止吧」等意義不明內容。
共同民主黨向媒體表示，原在國會議員會館工作的李在明已在國會內部保安護送下安全離開，但未接受警方提供的外部護送，9日的公開行程將按原定計畫進行。
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