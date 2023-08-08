安貝絲戴維茲在片中飾演連恩尼遜的妻子。（車庫娛樂提供）

諾瑪杜馬薇飾演不擇手段追捕連恩尼遜的刑警。（車庫娛樂提供）

「最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）主演的火爆動作鉅片《爆復》（Retribution）故事描述一名高階銀行經理「麥特」在開車送小孩上學的途中，意外接到一通未知來電，警告座位底下有個炸彈，只要他離開座位就會爆炸，該片是連恩尼遜今年首部大銀幕動作強檔，也是他演藝生涯第101部電影作品，讓他正式跟上「神盾局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、「幹片帝王」尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的腳步，踏進「作品數量破百」的境界。

美國資深女星安貝絲戴維茲（Embeth Davidtz）在片中飾演連恩尼遜的妻子「海瑟」，始終掛念著丈夫和孩子的安危，她曾在連恩尼遜的代表作《辛德勒的名單》裡飾演一名為納粹軍官擔任女傭的猶太女性，是啟發連恩尼遜飾演的辛德勒拯救猶太人的關鍵角色，2人暌違30年重聚，安貝絲黛維茲表示，她接演《爆復》的原因，除了能夠跟連恩尼遜再度合作之外，就是故事的概念很吸引人，「這是一段令人屏息的旅程，兩個孩子和他們的父親，受困在一顆高速移動的子彈中。」

英國資深女星諾瑪杜馬薇（Noma Dumezweni）是獲獎無數的劇場演員，她最知名的角色是在舞台劇《哈利波特－被詛咒的孩子》裡飾演中年版「妙麗」，也曾參演《愛·滿人間》、《小美人魚》等好萊塢電影，這次飾演不擇手段追捕連恩尼遜的刑警「布林克曼」。諾瑪杜馬薇對於自己收到劇本的第一天印象深刻，「我簡直欲罷不能，」她說：「我立刻就答應接演，因為這是一個很棒的劇本。」諾瑪杜馬薇更透露，她讀劇本時因為太過投入，專注的表情甚至嚇到了女兒。

美國資深男星馬修莫汀（Matthew Modine）因演出熱門影集《怪奇物語》裡的大反派「布雷南博士」廣為影迷所知，最近也參與賣座大片《奧本海默》，飾演發起「曼哈頓計畫」的「美國科學研究與開發辦公室」負責人「布希」，這次飾演連恩尼遜的事業夥伴「安德斯」，在片中慘遭神秘歹徒炸死。他和連恩尼遜其實是30年老友，一直想合作但找不到機會，剛好導演莫洛德安塔爾（Nimród Antal）曾執導過幾集《怪奇物語》。莫洛德安塔爾回憶，當時馬修莫汀問他接下來有什麼計畫，聽到他要執導連恩尼遜主演的新片時，馬修莫汀立刻睜大眼，「麥特和安德斯在片中也是好友，我心想這太完美了！」

《爆復》本月25日與全美同步在台上映。