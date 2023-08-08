美國賓州6日發生一起轎車騰空撞進民宅2樓的離奇車禍。

美國賓州周日（6日）發生一起交通事故，一輛豐田轎車撞上一處排水溝之後居然上演「飛天」場面、騰空卡在一幢民宅2樓面街臥室，駕駛受傷送醫。第一時間趕抵現場處置的消防人員目睹轎車卡2樓的動作片等級場景也嘖嘖稱奇，難以判斷這輛車到底怎麼躍上民宅卡住。警方不敢大意，初步調查發現這並非意外事故，而是蓄意為之。

綜合美國《紐約郵報》、福斯新聞網報導，這起事件發生於賓州時間周日下午3時15分，幾分鐘後消防業者趕抵位於賓州中部的城鎮迪凱特（Decatur）阿爾法塔路（Alfarta Road）現場發現，一輛豐田Corolla轎車卡在民宅2樓，駕駛座一側撞進2樓房間，副駕駛座一側外露、卡在屋頂下方，車尾、輪胎懸空。碎木塊四散，房內有一張床整個翻倒，還有一架跑步機。

Junction消防公司最初並未針對這輛轎車如何卡在民宅2樓的狀況提出解釋，後來透露轎車「飛天」之前先撞上民宅旁的排水溝渠，這可能導致車輛失控。

現場人員花了大約3小時才把這輛轎車從民宅2樓卸除，留下一個大洞。由於當地將有暴風雨，救援隊伍與警方已協助屋主把2樓毀損的部位蓋上防水布，並穩住房屋結構。

除了轎車駕駛，並無其他人員受傷。案發之際車內人數暫時未明。州警已針對此事開始調查，目前研判這是「駕駛人受到心理健康狀況影響，企圖自殘」的結果，並非意外。警方發言人表示，會對駕駛人提告。

賓州當地媒體「賓州現場」（Penn Live）指，駕駛人是現年20歲的男子米勒（Evan Miller），事發時屋內有3人。

文章來源：Car crashes into second floor of Pennsylvania home, left dangling from roof in ‘intentional act’
文章來源：Pennsylvania driver hospitalized after bizarrely crashing car into second floor of home
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