在一般人印象中，大陸電信設備廠華為的商品，除了手機，就是電信基礎設施與終端服務，但是許多人可能都不知道，華為還有個電商部門，專門賣牛肉、紅酒、鮭魚和奶粉。據新加坡媒體報導，其實這些商品的販售還是跟華為的核心業務息息相關。

華為積極佈局全球，據新加坡《聯合早報》報導，華為在國外的許多業務，該國業者可能很難以美元、歐元這種強勢貨幣來付款，因為像是阿根廷、智利這些國家可能缺乏外匯，或是有比較嚴苛的外匯管制。

為了要做生意，華為往往會在評估之後，同意買家用當地貨幣來支付。不過當地貨幣，像是阿根廷披索，匯率波動較大，如何確保銷售款不會縮水，成了華為財務方面需要考量的問題。

華為後來找出的解決方案，就是以當地收到的貨幣來支付當地的開支，部分餘額拿來採購當地產品，再運回中國銷售，自然就兌換成了人民幣進帳。因此在阿根廷，拿官方貨幣披索來買當地牛肉，在智利，則用營運商的支付款項來買當地紅酒，可說是再自然不過。

不過隨著中國與阿根廷近期新簽署的人民幣與披索互換協議，華為或許可以不必再大費周章，而是可以更專心來做通訊產品等核心業務。