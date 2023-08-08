第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，女子組在8日父親節壓軸送上中華藍、中華白「姐妹鬩牆」戲碼，第2節藍隊打出26比11攻勢擴大領先，下半場也曾領先達30分，最終「學姐」藍隊79比56擊敗「學妹」白隊，單循環賽4天打完，中華藍與韓國隊都是3勝1敗，9日晚間7點中華藍、韓國對決，也會決定本屆瓊斯盃第2、3名。

中華藍4名球員得分雙位數，第2節單節9分的鄭伊秀全場19分、9籃板，陳薇安、黃鈴娟各贊助14分，陳薇安另有8記籃板，林育庭10分。中華白以劉惠茹14分最高，她也是全隊本戰唯一得分雙位數。

鄭伊秀坦言，因為這次瓊斯盃女籃售票，自己打起來較有壓力，與中華白這場賽前早上開會時教練團強調，雙方對位身高差不多，甚至有些對位有身高優勢，速度要更快，自己在低位努力卡位單打。

對於和韓國隊的交手，中華藍總教練鄭慧芸表示，由於這次來的韓國隊代表WKBL BNK SUM隊總教練朴正恩、助理教練邊年河都是退役國手，過去在國際賽交手也有過良好互動，都支持彼此在教練路上也有好的發展，瓊斯盃前也進行過兩場交流賽，雙方勝負各一，也提前感受對抗強度，希望是能盡量壓制韓國隊秦安在內3位國手的表現。

中華白總教練柯孟儀指出，球員可能求勝若渴，場上如果表現有點問題就會往心裡去，也打得比較膽怯，經過中場休息提醒，球員後兩節鬥志、身體碰撞都比上半場好，也是肯定球員的努力。

白隊劉惠茹、王游乙文兩位有WSBL經驗的好手，被藍隊總教練評為是這次交手需要嚴加注意的球員，劉惠茹表示，不是第一次和中華藍對壘，但每次對上學姐多少有壓力，下半場自己有做出該做的貢獻，雖然輸球，也可以看到大家願意站出來證明自己的優點，王游乙文則說，WSBL也有3季經驗，對上學姐應該要更熟悉，上半場有不好情緒、下半場調適過來，拿出勇氣拚就表現好一點，希望從一開始就找到放開打的感覺。