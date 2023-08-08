2024立委選舉嘉義縣海區是藍營艱困選區，嘉義縣婦女會理事吳亮儀今天在臉書發文「希望中央和地方儘速凝聚共識，推出比亮儀更優秀、更具人和的人才，共同努力，力求勝選」，對此國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞並未回應，嘉義縣議員詹琬蓁則是在7月間已在臉書發文「我確定會選」，藍營嘉義縣海區立委選將誰出線，仍撲朔迷離。

吳亮儀今天在臉書發文。（截圖自吳亮儀臉書）

吳亮儀在臉書發文＜無私無我 勇邁前行＞，提及自今年初，黨中央數度至家中及在黨部召見她，希望她能承擔嘉義縣海區立委的選舉，同時多次提到擇日徵召亮儀參選。基於對黨提攜的感恩，及回應地方鄉親的愛護之情，原本答應在對總統大選有利及地方團結和諧的原則下，願意接受此項艱難的挑戰。

吳亮儀在臉書貼出挺侯友宜。（截圖自吳亮儀臉書）

然而，亮儀心中更盼望本黨2024重返執政、國會過半，如能為侯友宜進行海內外輔選而盡心盡力，尤是首選，此原則迄今未有改變。

為大局著想，希望中央和地方儘速凝聚共識，推出比亮儀更優秀、更具人和的人才，共同努力，力求勝選，讓亮儀沒有罣礙，專心為黨輔選，期能2024本黨勝選。

但嘉義縣議員詹琬蓁7月5日喊出「我確定會選」，還說中央黨部打電話問她的參選意願，她與家族研商後確定參選，黨中央請她配合黨的徵召流程，近日將由地方黨部展開作業。

針對自己臉書的發文，吳亮儀並未有更多的補充，國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞也未回應。縣黨部書記長楊富程則說，人選由黨中央決定及作業，地方黨部不清楚進度。