香港鋼琴家王致仁期許自己可以達到演奏時，和聽眾處在一起，一同感受音樂。（郭吉銓攝）

香港鋼琴家王致仁出生於表演藝術世家，從小耳濡目染，學音樂和表演。（郭吉銓攝）

香港鋼琴家王致仁認為，萬事萬物都有共通的道理。（郭吉銓攝）

坐在鋼琴前演奏，迅速地進入音樂的世界，如入無人之境，首次來台灣的香港鋼琴家王致仁，一彈琴，世界便安靜了下來。他說，每一次的創作或演奏，都是一次給予，「當你演出、創作，賦予某事生命，這件作品會有自己的命運，我的理想是在演奏時也進入一種『聽眾狀態』，和觀眾一同感受。那是一種信任感。」

世人總說音樂的屬性是感性，演奏反映個人內在情感，但王致仁認為，音樂並不總是表達情緒的工具，必須站在一個智性、理智的角度演奏音樂。

他以音樂家布梭尼說過的例子說明，「布梭尼曾說，如果帶太多情緒練琴，就好像白衣服上有了一個黑點一樣。我認為這說法很有趣。」

王致仁表示，練琴不是為了證明自己，而是一種精神上的練習，「當你對自己有要求的時候，就不需要有太多情緒，對我而言，練琴像是一種靈魂的練習，接近冥想狀態。」

然而，練琴除了是靈魂的某種精神狀態，還需要仰賴聽覺，王致仁表示，「彈琴不只是手指、身體，而是需要耳朵判斷，耳朵牽涉到品味，這對我而言很重要。」

王致仁現年34歲，他的父親是一名魔術師，母親是芭蕾舞教師，爺爺是香港第一代兒童電視節目主持人王曦，經常以玩偶、樂器演奏和小朋友互動。王致仁表示，長輩們的工作屬性都是表演藝術，而他很早就發現自己喜歡彈琴，一往而深。

「我小時候真的看很多表演，還會看京劇，孫悟空翻跟斗，長大時彈琴遇到『炫技』，我就會想到孫悟空、變臉，這些都是『炫技』。以前練琴的時候，爸爸就會在我旁邊的鏡子無聲地練習魔術表演，所以我很小就知道，魔術不是有趣的東西，我看見背後需要有一個很刻苦的底蘊，跟彈琴一樣。每當我看見爸爸走上舞台時，他的認真態度，還有他對演出的準備，對我有很大的影響。」

父親給王致仁的身教是魔術，母親帶給王致仁的不是芭蕾舞，而是游泳。王致仁回憶，小時候曾短暫學過幾個月的芭蕾舞，但因為是班上唯一的男生，常常被女生嘲笑，後來就不學了，母親也沒逼他一定要跳舞，反而鼓勵他游泳，王致仁表示，雖然沒能成為芭蕾舞者，但游泳成為一生的禮物。

「我認為游泳也是我練琴的一部份；游泳講求紀律、美的線條，同時是一種鍛鍊，如果演出頻繁，我會多練一點游泳。游泳也像是演奏樂器，不同的人有不同的身體條件和呈現，每個彈琴的人都有不同的手指，不同的手指會有不一樣的聲音，每個人對理想聲音的標準又有所不同，這些都是音樂演奏的過程，我很感謝媽媽要我去游泳，我現在明白了，游泳和練琴，是同一件事。」

王致仁曾在疫情間舉辦一場音樂會，演奏布梭尼改編的巴哈《郭德堡變奏曲》，他表示，世人談起巴哈音樂，會有很多想法和描述，對他而言，他還找不到語言形容巴哈作品。

別人學琴的路徑是彈徹爾尼、巴哈、莫札特、海頓，再彈貝多芬、李斯特，王致仁表示，他的路徑和別人不太一樣，「我是彈完很多李斯特、布梭尼，才回去彈巴哈，然後才開啟和莫札特的關係，這是我的道路。所以我常常覺得別人的道路很有趣。」

王致仁認為，所有偉大的作品，經過時間累積，都仍在延續，世人仍在抽絲剝繭其中的內涵，「我們對李斯特的作品都還在提問，有些事情還沒有解開。」

這次來台，王致仁將和台北市立交響樂團一起演奏湯瑪士．阿德斯的鋼琴協奏曲，他表示，這是他人生中目前學過最複雜的一首協奏曲，「樂團和鋼琴有時像是兩台在不同軌道上前進的捷運列車，但是在某一個點要交會，然後又分開。整首曲子帶有一種城市的喧囂感，同時又是很典型的『快、慢、快』協奏曲三樂章，是很神奇的曲子。」

在日常生活裡彈琴、作曲、閱讀、游泳、看表演、看展覽，王致仁相信心理學名詞「共時性」（synchronicity），他曾在一次看畫找作曲靈感的過程出現共時性，「當我看完那幅畫，腦海中浮現了音符，要寫下來時，發現我早已經寫了那些音，這是一種『共時性』。」

這樣的共時性，讓王致仁想起小時候父親要他讀的莊子、他看的台灣漫畫家蔡志忠《莊子說》裡面提到的東方哲思，也如同科學家愛因斯坦對時間的論述，過去、現在、未來不是線性發展，而是同步發生，東方哲學思維與物理科學，有共通之處。王致仁說，此時此刻成熟的自己來台灣演出，也是一個最佳的時間點，他無比感激，希望有更多機會探索台灣。王致仁與北市交演出將於8月12日在台北國家音樂廳登場。