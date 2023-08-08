好萊塢男星凱文科斯納（Kevin Costner）首部執導電影就奪下7座奧斯卡獎，包含最佳影片獎、最佳導演獎、最佳改編劇本獎等等，該片甚至被選入美國國家電影保護局中典藏，在好萊塢頗有名氣；今年5月傳出他與第2任妻子克莉絲汀鮑嘉納（Christine Baumgartner）婚變，前妻不願搬出44億豪宅，在豪宅附近租下月租百萬的房子，女方友人爆料離婚內幕，指凱文科斯納是想羞辱克莉絲汀。

綜合外媒報導，凱文科斯納和2任妻子克莉絲汀鮑嘉納育有2子1女，今年5月妻子向法院申請離婚，理由是「不可化解的歧異」，並要求擁有3名子女的共同監護權，據悉兩人婚前有協議，因此克莉絲汀無法要求贍養費，但凱文科斯納方卻向法院抗議，「克莉絲汀在沒有任何解釋或依據的情況下，將私人教練、未分配的信用卡費用以及整容手術等60%的費用分配給未成年子女，但孩子們根本不會使用私人教練的服務，只有克莉絲汀能做到。」

Kevin Costner's Wife Christine May Forfeit 'All Rights' to a Payout by Challenging Their Prenup pic.twitter.com/FexomEHyAc — People (@people) July 8, 2023

凱文科斯納還須給前妻120萬美元(約新台幣3690萬元)，讓克莉絲汀可以找尋新家，凱文科斯納卻表示到目前為止已給對方145萬美元(約新台幣4459萬元)，還包含預付1萬美元的搬家費用、每月3萬的租房補貼，但女方仍不願搬離，據《每日郵報》報導，克莉絲汀不搬家的理由是凱文科斯納還未答應她提出的財務訴求，而女方原先住的是位於加利福尼亞州臨海的豪華別墅，價值約1.45億美元(約新台幣44億元)。

對此克莉絲汀的密友爆料兩人婚姻內幕其實與房子無關，是凱文科斯納想藉離婚羞辱克莉絲汀，讓她的生活變成地獄，爆料者透露克莉絲汀曾表示如果凱文科斯納叫警察趕她出門，她也不會感到驚訝，但為了孩子克莉絲汀想低調處理，她也在距原住處20分鐘車程的地方租下一棟高級住宅，包含游泳池、院子和4間臥室，租金約3萬5美元(約新台幣1百萬元台幣)。