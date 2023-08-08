中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬傑在一個醫藥科技論壇上提出預測稱，現階段中國育齡女性生育力堪憂，近5年內下滑約40%，預計今年的出生人口約700萬至800萬。陸媒引述歷史上人口數據指出，8年抗戰時期只有最艱苦的1939年新生人口不到800萬，其餘年份都在800萬至1000萬之間，而當年的人口基數只有4億，現在則是14億。

據《第一財經》報導，喬傑8日在醫藥科技論壇上說，現階段育齡女性生育力堪憂，包括育齡女性數量減少、不孕不育率提升、不良妊娠高發等。

她認為，提高生育能力要從3方面整體看待：1是從基因等領域入手，解決人類胚胎發育異常的不明病因；2是針對卵成熟、胚胎著床障礙等疾病尋找追根溯源的治療手段；3是建立重塑生育力的臨床體系。

喬傑表示，中國出生人口近5年內下滑約40%，2022年中國出生人口共956萬人，預計2023年約為700萬至800多萬。據瞭解，這是首次有中國專家預測大陸年出生人口不到800萬，並且透過媒體公開報導。

香港《經濟日報》指出，在此前亦有大陸媒體曾提出2023年出生人口可能不到800萬的觀點，但這次則是首次由官方的專家說出來，並由官方媒體進行公開報導。

至於如何理解「700萬至800多萬」的新生人口，報導說，上次出現這樣的新生人口數據是8年抗日戰爭時期，而且在整個抗戰期間，只有最艱苦的1939年新生人口不到800萬，其餘年份都在800萬至1000萬之間。而自中共建國以來，基本上恆常地保持在1000萬以上的新生人口數字。

不過在中國社交媒體上對喬傑的分析有許多不同的意見，網友們指出，「中國婦女生育力沒問題，就是不想生」。有人拿8年抗戰期間的新生人口數來比較，最大的差別在於，當時中國的人口基數只有4億，現在則是超過了14億。

而與國土面積相近的國家相比較，人口3個多億的美國和人口3000多萬的加拿大並沒有天天把人少掛在嘴邊，為何中國就顯得特別擔憂？除去移民因素之外，這意味著中國經濟發展還是建立在人口紅利的基礎上。而只要被作紅利，再多的催生舉措可能都撼動不了紅利們不生育的決心。