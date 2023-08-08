風災重創南投、高雄等縣市，行政院長陳建仁7日誇讚高雄市長陳其邁防災超前部署，並表示「有些縣就不是這樣，沒有辦法超前部署」，此暗酸南投的言論惹議。國民黨立委王鴻薇也痛批陳建仁「很噁心」，前瞻預算整個南投縣只拿到80.5億元，比高雄前鎮漁港的81億元還要少，沒錢要怎麼超前部署？大嗆陳建仁到底是溫暖內閣還是「冷血內閣」。

陳建仁7日出席活動時盛讚陳其邁防災超前部署，「但有些縣就不是這樣」，儘管並未明講是哪裡，但從台14線中斷、不得不派直升機救災及空投物資等關鍵字，外界認為是在暗指南投。

王鴻薇8日在政論節目《新聞大白話》表示，陳建仁號稱「溫暖內閣」，沒去南投勘災就算了，也不怪他，反正副院長鄭文燦、總統蔡英文都去了，陳建仁去高雄就慰問高雄、了解災情就好，結果他暗酸南投縣、暗酸縣長許淑華。

王鴻薇也痛罵，陳建仁說高雄高瞻遠矚、超前部署，「講的很噁心」；她反問甚麼叫高瞻遠矚、超前部署？前瞻建設預算一整個南投縣才拿到80.5億元，高雄光是一個前鎮漁港就拿到81億元，「沒有錢怎麼高瞻遠矚、超前部署？」

王鴻薇也痛罵，到這種時候還在說風涼話，陳建仁到底是溫暖內閣還是「冷血內閣」？