開玩笑應該要有限度，畢竟每個人的接受度不一樣。一名女網友表示，自己去便當店買午餐，老闆看到她不僅問「妳國中幾年級」，事後還說個不停，讓她相當不舒服，直言不會再光顧，詢問大家「不知道是不是我比較玻璃心」，引起討論。

女網友在Dcard發文「買便當被老闆嫌矮」，她表示自己身高只有151公分，也知道自己很矮，沒想到去買午餐，老闆看到她劈頭就詢問「妳國中幾年級」，她無奈回已經19歲了。老闆聽到後露出訝異表情，大聲說「我女兒國一就158公分了，妳都成年了怎麼還那麼矮」，炫耀女兒就是飯吃的多才長得好，未來上看170公分，還有機會當模特兒，質疑原PO營養不良，要她多吃飯。

原PO表示，原先覺得還好，但沒想到老闆講不停，還莫名其妙被拿來比較，覺得被冒犯，強調自己只是想好好吃個飯，經過這次事件不會再光顧這間便當店，詢問大家「不知道是不是我很玻璃心」。

不少網友為原PO抱不平：「中老年就是這樣，喜歡開一堆自以為有趣的玩笑」、「吃很多就可以長高是生物學沒學好嗎」、「原諒他們吧，一堆便當店老闆國中可能都沒畢業」、「老闆可能不知道，女生身高國中就差不多長完了」、「老人不意外，喜歡在別人身上找優越感」、「那輩老人都這樣，講身高其實就是找話聊而已，討厭的話就不要去了」。

還有人留言「要是我就直接給一星」，反被其他網友嘲諷「現在老闆都很兇，小心老闆找媒體公審」。