許多通勤族搭乘台北捷運上下班，不過月台這樣的改變你有發現嗎？一名網友發現，北捷月台上的標示默默地新增了韓語、日語，讓他狂讚北捷堪稱「台灣最頂大眾運輸」，貼文一出，釣出前員工分享其他北捷精心設計的巧思。然而也有人不買單，反嗆：「說北捷最頂真的有夠台北俗，多看看世界啦」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，7日下班搭乘北捷紅線回淡水，無意間發現民權西路站的月台出現新標示，不僅站名有加註英文，還新增了日文、韓文以利觀光客辨識，原PO驚呼「太酷了吧」。

同時，她也連想到曾看過北捷清潔人員的「一條龍服務」，一名乘客不小心打翻飲料，結果接下來的捷運行經的4、5個車站，每站都有不同清潔人員上車輪番打掃，分工完成擦乾飲料、拖地、擦乾地板等步驟。原PO認為，北捷近年來不斷進化，堪稱台灣最頂的交通運輸。

貼文一出，釣出北捷前實習生回覆，就連轉乘也藏有巧思，搭乘綠線、紅線要到中正紀念堂轉乘時，兩方的列車會同時抵達，只要走到對面就可以輕鬆換車，「走過去一定搭得到，這是設計過的」。

此外，也有人為北捷豎起大拇指，「北捷真的讓台北人有藉口不考駕照」、「效率跟環境保持水準之上，坐起來就爽」、「老實講真的很讓我滿意，總是會在一些小地方發現一些小巧思」。不過也有人指出，北捷的多元支付方法有待加強，常見的Apple Pay、LINE Pay仍無法使用，「說北捷最頂真的有夠台北俗，多看看世界啦」。

事實上，北捷曾在今年6月表示，近年韓國來台自由行旅客明顯增加，107年至112年3月累計約214萬人次，因此在雙北熱門旅遊景點及重要轉乘站增加韓語廣播，捷運台北車站、中山、東門、台北101/世貿、淡水、西門、中正紀念堂、民權西路等15個車站皆可以聽到。