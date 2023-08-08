中國大陸外交部網站8日晚消息，中國外交部發言人就中方出席在沙烏地阿拉伯吉達舉行的烏克蘭問題國際會議，發布「答記者問」。重申中方將繼續落實習近平提出的「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」，在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，加強與各方對話交流，為推動烏克蘭危機政治解決作出貢獻。

有記者提問：中國政府歐亞事務特別代表李輝上週末在沙特吉達出席烏克蘭問題國際會議，請介紹有關情況。

發言人答：8月5日，中國政府歐亞事務特別代表李輝應邀赴沙烏地吉達出席烏克蘭問題國際會議，同各方進行廣泛接觸和交流，全面闡述中方立場主張，聽取各方意見建議，就政治解決烏克蘭危機推動凝聚共識。各方充分肯定中方為勸和促談發揮積極作用。

發言人強調，中方將繼續落實中國國家主席習近平提出的「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」，在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，加強與各方對話交流，為推動烏克蘭危機政治解決作出貢獻。

據了解，就烏克蘭危機，習近平「四個應該」是指2022年3月他與法德領導人視訊峰會提出：各國主權、領土完整都應該得到尊重。《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守。各國合理安全關切都應該得到重視。一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

「四個共同」是2022年11月，習近平會見德國總理蕭茲指出，國際社會應該：共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力；共同反對使用或威脅使用核武器；共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定；共同為危機地區的平民過冬紓困。

「三點思考」是2022年11月習近平在東南亞之行分享：一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。