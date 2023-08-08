農糧署統計，縣市受創部分，以南投縣損失1億3,196萬元（占85％）、苗栗縣損失1,056萬元（占7％）、高雄市損失589萬元（占4％）及台中市損失546萬元（占4％）較為嚴重。
農糧署統計，農作損失上，估計損失金額8,151萬元，農作物被害面積986公頃，損害程度23％，換算無收穫面積229公頃，受損作物主要為甘藍，被害面積121公頃，損害程度34％，換算無收穫面積41公頃，損失金額1,040萬元，其次為食用番茄、其他花卉（百合）、桃及棗等。
畜牧司統計，畜產估計損失金額82萬元，受損畜禽主要為雞。
農業部統計，民間設施估計損失金額7,240萬元，主要有一，農田流失及埋沒：估計損失金額6,060萬元，主因南投縣農田埋沒及流失57公頃，苗栗縣農田埋沒5公頃；二，農業設施：估計損失金額559萬元，主係塑膠布溫網室受損；三，畜禽設施：估計損失金額621萬元，主因畜禽舍半倒。
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