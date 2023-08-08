具俊曄去年和大S（徐熙媛）閃婚後，就台韓兩地跑，近日他難得上韓國綜藝節目《RADIO STAR》，並分享和大S從重逢到婚後的生活，還一度淚灑現場，真摯感情讓網友超期待節目完整播出。

《RADIO STAR》陸續釋出具俊曄上節目的部分內容，提到大S臉上掩不住甜蜜笑容，直言「看著熙媛笑，我就覺得非常幸福了」。他也分享大S親手做的愛心項鍊，並不好意思表示「希望大家可以諒解啦」，放閃之餘也不忘求原諒。他還爆料大S是孔劉粉絲，讓他也忍不住吃醋。

此外，具俊曄也透露因為大S喜歡吃韓國菜，所以他經常在家裡下廚，廚藝增進不少，他提到會抱大S去上廁所外，若她凌晨突然肚子餓，會立刻起來幫她煮泡麵，讓現場都驚訝不已。節目也初次公開兩人去年重逢時的影片，讓他重新再看還是淚灑攝影棚。

具俊曄也罕見談到之前引起熱議的假新聞，「有人說我會跟熙媛結婚是因為沒錢，然後婚後偷走她的錢逃回韓國，現在兩人已經離婚，而熙媛要和她前夫復合。」面對假新聞他也相當無奈，他也將在節目首次做出回應，讓網友都相當期待完整節目的播出。