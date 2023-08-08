成都世大運今天閉幕，台灣代表隊這次獲得10金17銀19銅，無論金牌或總獎牌數，都創境外最佳，在獎牌榜排名第8，次於中、日、韓、義大利、波蘭、土耳其、印度。

成都世界大學運動會閉幕式今晚8時登場，有別於一般國際綜合性運動會開、閉幕式在運動場館舉行，主辦單位選定在成都露天音樂公園進行。

開幕式舞台中央一開始由生長在四川的珍貴植物珙桐樹，以3D模樣印入觀眾眼簾，而珙桐樹的白色花苞猶如白鴿，一朵朵象徵和平的鴿子花綻放，迎接各參賽國會旗進場。

開幕式舞台以「手機」為設計主元素，並透過直播主視角，向全世界呈現這場青春盛會，而閉幕表演以大型歌舞秀方式進行，且更融入成都元素，透過川劇青衣和現代歌手對唱，呈現古今對比。

台灣代表隊這次世大運共派出210名選手參加16種運動競賽，最終獲得10金17銀19銅，而亞洲國家這次在獎牌排行榜辦前8名就占了5席，台灣在約119個參賽國或地區中排名第8，次於中、日、韓、義大利、波蘭、土耳其、印度。

台灣隊本屆賽會表現亮眼，大幅超越教育部體育署行前估計5金目標，其中金牌數（10金）和總獎牌數（46面）都是僅次於2017年台北世大運，根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，預計國光獎金發出新台幣3255萬元。

台灣代表隊就屬網球隊最風光，一口氣在男雙、女雙、混雙、男團、女團搶下5金，成為台灣隊本屆賽會大金庫，累積斬獲5金1銀1銅，全隊獎金共885萬元，其中以許育修與吳芳嫺各獲得3金，可望各進帳180萬元，分居本屆獎金王和獎金后。

團隊獎金最多則落在2金1銀2銅的羽球隊，共收下945萬元，其中團體混合賽金牌就價值720萬元，12名選手人人有獎。

台灣隊其他選手也收穫不少，王星皓男子200公尺混合式奪銀，連2屆奪牌，而王冠閎世大運首秀，同樣不負眾望，男子200公尺蝶式以銀牌作收。

最後1次參加世大運的李智凱完成鞍馬3連霸，為這趟旅程劃下完美句點，而最令人驚喜是彭名揚，在男子400公尺跨欄跑出48秒62的成績摘金，打破高懸22年的全國紀錄，並達到巴黎奧運參賽標準。

成都世大運告一段落後，2年後將移師德國北部萊因-魯爾都會區（Rhine-Ruhr），這是德國繼1989年在杜伊斯堡（Duisburg）主辦後，再度獲得主辦權。（編輯：李亨山）1120808