看準PERRELET沛力表兼具自動上鍊「元祖」指標以及中低價位發展潛力，台灣老牌高級表店慎昌鐘錶大膽開出台灣首店，並於慎昌忠孝店舉辦一系列鑑賞會；根據業者指出，台灣頂級鐘表經銷表店在疫情這三年業績不墜反升，今年以來隨著疫後解封，忠誠客仍以國內採購為主，主要是全球頂級鐘表從勞力士、百達翡麗、AP、甚或獨立製表師表款，經典與熱門款都缺貨，趁勢引進新表品牌是滿足年輕表迷的時機點。

PERRELET沛力表正式成立於1995年，以1777年開發出首個自動上鍊機制的十八世紀製錶大師 Abraham-Louis Perrelet（1729-1826）為精神導師，設定以自動上鍊機制作為品牌表款特色。發展初期，也與獨立製表師 Paul Gerber合作，開發出具備雙自動盤的 Dipteros腕表，不只形象獨特，兩組自動盤連結同步運作，也獲得更好的上鍊效率，從此奠定品牌自動上鍊本位的形象。

2004年迎來第一波轉型，西班牙 Festina集團看準沛力表第一支自動上鍊能量與潛力進一步收購，重新調整定位，運用集團200多個據點資源共享優勢，並有自家機芯廠 Soprod技術支援，2012年正式推出首款自製自動上鍊機芯P-321，並陸續開發出雙自動盤、前置環形自動盤、兩地時間，甚至陀飛輪等獨特的機芯，Soprod機芯更躍居瑞士第三大機芯廠，更陸續為其他頂級鐘表代工或客製機芯。

從創辦初期至今，沛力表發展出三個風格鮮明主力系列，包括Weekend、LAB Peripheral、與大膽奇想的Turbine旋風系列等，其中2009年獲得專利的 Turbine為沛力表最具代表性形象，雙層面盤上層如同渦輪葉片的專利旋轉機制，下層面盤則可巧妙運用賽車、撲克牌、春宮圖等主題，設計表款通過代表穩定精準的COSC 瑞士天文台認證與Chronofiable耐用度認證，且可接受客製。