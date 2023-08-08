至於明年奧運題材對紡纖產業的影響；洪鎮海指出，奧運周邊產品毛利不高，賺不了錢，啦啦隊服很便宜，也沒有幫忙，儒鴻較少進行相關布局，奧運題材對儒鴻影響不大。

在原物料價格處於低檔、自製率提升下，儒鴻今年上半年的營業毛利率達29.89%、年增2.49個百分點；儒鴻指出，雖然原物料價格趨勢處於低檔，但匯率、戰爭等不可控因素仍在，下半年的毛利率是否提升還待觀察中。

由於通膨、市場消費動能降緩，洪鎮海指出，無論是品牌廠或通路商，下單模式都已改變。為因應庫存調整，訂單都是先下短單、急單，反應好再追加，因此，目前雖然預估明年第1、2季營運應會優於今年同期，但還是要等到今年11月，訂單才會明朗化。

儒鴻指出，目前訂單不如過去都有9個月的能見度，現在僅6個月都不見得準確，客戶寧願少下單，有需要再來追加訂單。

新客戶也會增加儒鴻的營運貢獻，儒鴻指出，.布的新客戶貢獻到25%，成衣現在5、6%，11月會比較明顯，今年10%，目標則是希望達到15%至20%。

對於下半年的獲利性，儒鴻指出，布的出貨比例提升，成衣自製率提高，加上原物料價格趨勢持續走跌，預估下半年的毛利率應仍可維持在上半年的高檔水準。

另外，儒鴻在印尼新設產線56條、月產量100萬件的成衣廠，由於訂單不足，儒鴻指出，印尼新產線的稼動率仍有待提升。印尼廠現在稼動率差不多50%，7月應該可達到58%、59%，明年第2季稼動率可以達到100%。