依我國法律規定，拾獲金錢者可向失主索討十分之一的報酬。一位男子近日在路上撿到一張500萬元支票，好奇該送往警局還是送還本人，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛指出，由於支票載明「禁止背書轉讓」，又有當事人簽名，因此若非本人進行兌換，對其他人來說其實是廢紙一張。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他在地上撿到一張500萬元的支票，「拿著這一張支票心想要拿去警察局，還是送回去給本人？」；仔細一看支票可以發現，上面的資料都有完整填寫、蓋章，雖然填寫日期是民國111年9月10日，不過支票兌換期限為1年，因此仍在效期之內。

男子分享他撿到的500萬元支票。（翻攝自爆廢1公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「便宜你9折換現金」、「通常這種大小章票百分之90都是水果票」、「看來是芭樂票」；另外有不少內行人指出，「禁背…所以你撿到也沒用！」、「禁止背書轉讓又有寫抬頭的支票，其他人也無法兌換，拿給警察局吧」、「禁止背書轉讓…」、「這張支票有禁止背書轉讓，而且一定要入本人存摺唷！所以你留著也沒用」。

另外據本站過去報導，律師江信賢指出，其實遺失物價值是以物品本身計算，提款卡、存摺、支票本身沒有價值，所以不能要求給予報酬。