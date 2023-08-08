民進黨總統參選人賴清德7日接受媒體人鄭弘儀專訪時表示，他不接受所謂「台獨金孫」的標籤，他認為台灣政治上只有「政治金童」，不可能有「台獨金孫」。名嘴黃揚明8日在《大新聞大爆卦》節目指出，政治金童是四年前媒體人周玉蔻訪問他時說出的，他就內化在心裡了。至於台獨金孫則是同年初選時被蔡英文網軍攻擊的，他很不喜歡這稱呼。所以賴清德還曾說他不是含著金湯匙出生的，就是在反酸總統蔡英文家境好。

黃揚明表示，為什麼賴清德會說台灣沒有台獨金孫、只有政治金童？是因為四年前他在總統初選的時候接受周玉蔻訪問，周玉蔻說他是政治金童！她提到「你從政治金童變成了台獨金孫，那你現在好像變成眾叛親離？」用相關話語問賴清德，賴清德就說沒有，沒有台獨金孫。

「所以他把周玉蔻的這句話，聽在心裡了啦，內化成：我就是政治金童了！」黃揚明指出，其實過去很少有人用政治金童稱呼賴清德，只有極少數的幾本，也不是他自己寫的傳記，可能就把這個名稱貼在他頭上，都不有名，最有名的一次就是周玉蔻。

「可見賴清德很喜歡政治金童這個稱呼，他不喜歡台獨金孫！」黃揚明強調，鄭弘儀訪問時提到，現在藍營很喜歡說你是台獨金孫，「不是啦，藍營是跟著綠營說的啦！」台獨金孫是四年前綠營攻擊賴清德的詞彙，藍營根本懶得打賴清德，都是蔡英文的網軍說他是台獨金孫。

黃揚明直言，所以賴清德很不喜歡台獨金孫這稱呼，他曾經在初選的時候說，他不是含金湯匙長大的，他說他連銀湯匙、銅湯匙、鐵湯匙都沒含過，他在酸誰？酸蔡英文！蔡英文家裡有錢，可是他家裡沒有錢，他說他是礦工之子。