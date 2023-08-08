台積電在亞利桑那州興建美國首座晶圓廠的進展並不順利，先是遭遇勞工安全問題、建廠進度落後，還有預算超支。4奈米製程量產的時間由2024年底延後至2025年，且美製晶片的成本可能大幅高於台製。

為了解決建廠落後問題，台積電擬派500名有經驗的勞工赴美支援，以加快工作進展也更具成本效益。然而工會稱台積電此舉違背為美國勞工創造工作機會的承諾。

台積電員工需要EB-2簽證才能合法在美國工作，此類簽證是核發給具備「特殊能力」的勞工，以證明受雇資格。依據規定，申請人必須在科學、藝術或商業領域擁有卓越長才。

亞利桑那州工會Arizona Pipe Trades 469已提出請願，要求議員阻擋美國政府核發簽證。工會呼籲議員儘速採取行動，保護台積電亞利桑那州廠的美國勞工不被外籍勞工搶走飯碗，並阻止核發逾500份EB-2簽證。

亞利桑那州工會在請願書中指稱，台積電獲得美國晶片法案大量財務援助，卻對美國勞工缺乏尊重，將獲利置於勞工安全之上，並蓄意歪曲亞利桑那州勞工的品質、技能和經驗。

工會表示，以外國營建勞工直接取代亞利桑那州的工人，直接違背晶片法案的宗旨，也就是為美國勞工創造就業機會。因此追究台積電的責任與保護美國勞工至關重要。

工會敦促議員運用其影響力阻擋EB-2簽證核發，確保美國勞工得到尊重、機會和就業安全。

另一個名為「與美國勞工同一陣線」（Stand with American Workers）的微網誌，指控台積電違反承諾，侮辱美國勞工，和試圖剝削廉價勞工。