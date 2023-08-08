童政彰指出，今年不只6月單月國銀獲利443.9億元創史上同期新高，累計今年上半年整體國銀稅前盈餘達2,482.1億元、年增率35.9％，也寫下歷年同期新高紀錄。

就國銀獲利三支柱「利息收入、手續費收入、投資收益」來看，6月利息收入505億較今年5月的505億元持平、手續費收入171億較5月的179億元小幅衰退4％，但投資收益298億元較5月的194億元大幅成長了54％，是6月國銀獲利爆衝的關鍵。

童政彰進一步分析，國銀6月獲利亮眼，主因來自「國內總分行」的貢獻，因國內總分行持有的金融資產處分收益及股利同步上揚，挹注投資和其他淨收益，今年6月國內總分行稅前賺369.6億元，月增22.8％、年增46.4％。

至於OBU及海外分行、大陸地區分行，6月稅前盈餘比5月都呈現下滑。其中，OBU稅前賺29.7億元，月減32.3％，主因呆帳提存費用增加、海外分行6月稅前賺43.8億元，月減8.3％是因為處分債券虧損，導致投資及其他淨收益減少、大陸地區分行受兌換損益影響，6月稅前賺0.7億元，月減57.4％。

至於今年上半年國銀稅前盈餘2,482.1億元、年增35.9％，創下史上同期新高，童政彰分析，主要是因為匯率、股債市波動推升投資、其他淨收益，另外，升息因素也讓利差擴大、推升利息淨收益增加。

國內總分行還是獲利主力，今年上半年稅前盈1879.6億元、年增47％；OBU上半年獲利296.3億元、年減17.6％，童政彰分析，主要是因為「投資、其他淨利」減少，海外分行獲利283.9億元、年增率達60.2％，主要來自放款利息收入。

就獲利三支柱來看，今年上半年國銀利息收入達2984億、年增3.9％、手續收入1,037億、年增5％、投資收益1,273億元、年增261.7％。