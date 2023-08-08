為了維持美國海軍的水面艦隊規模，海軍官員在8月3日批准4艘阿利伯克級驅逐艦(Arleigh Burke class destroyers) 的服役年限，至少再增加5年；分別是密茲契號(DDG 57, USS Mitscher)、梅拉齊號(DDG 61,USS Ramage)、班福特號(DDG 65,DDG Benfold)、米利厄斯號(DDG 69,USS Milius)。之所以如此，是因為中國大陸的造艦效率令美國感到威脅，在新一代軍艦量產前，只能先維持艦隊規模，拖慢被中共海軍趕超的時間。

海軍科技(Naval-Technology)報導，4艘延役的軍艦皆為是伯克級IA型，屬於較早期的伯克級，他們的延役年份落到2034~2035年。

事實上，伯克級的老大哥-阿利伯克號(DDG-51,USS Arleigh Burke)，也已經批准延役5年，至少到2031 財年之後再考慮去留。這意味著每一艘伯克級的役期都會超過35年，並且大多數應該都會到40年以上。

水面作戰主任派爾少將(Fred Pyle)說：「這些使用壽命的延長，表示美國海軍有效維持水面艦隊規模，並持續提升她們的的能力，這是一筆良好的投資。」

除了延長老伯克艦的服役年限以外，新伯克艦也在持續建造。美國海軍不久前授予通用動力-巴斯鋼鐵廠(General Dynamics Bath Iron Works)和亨廷頓英格斯工業(HII)，建造9艘第3批次(Flight III)伯克級的合約。

伯克級採用全鋼船體，只要保養良好，延長使用年限沒有結構問題。另外，歸根結底，老伯克級持續服役，是為了維持現有的海軍兵力結構，特別是防範中國大陸的趕超。

美國政府簡報，中共的造艦效率比美國要快速很多，而且艦艇的性能也在追近。(圖/naval-technology)

國防分析師馬庫斯 (James Marques ) 表示：「因為印太地區的戰略，美國海軍維持伯克級艦隊，是相對容易的。全新級別的驅逐艦還在設計中，服役更需要一些時間，而伯克級在中短期內，仍然足夠先進。」

一張非機密的政府簡報，展示美國和解放軍造艦速度的差異；雖然美國艦隊總數比解放軍海軍來的多，但是從2015年開始，大陸的軍艦生產效率已明顯超過美國，而軍艦排水量也可能在2040年被大陸超過。

美國國會研究處在今年五月發布的一份「關於解放軍海軍現代化」的報告，強化了這一論點。報告稱，單純計算軍艦數量，解放軍海軍已經在 2015至 2020 年期間，超過了美國海軍，雖然排水量還未超過。

「解放軍海軍已是世界上最大的海軍，擁有約 340 艘各種作戰艦艇，這包括水面艦艇、潛艇、遠洋兩棲艦艇、水雷作戰艦、航空母艦和輔助艦等等；這一數字還不包括大約85艘的輕型巡邏艦，或是可攜帶反艦巡弋飛彈的快艇。到2025年，解放軍海軍將增至400 艘艦艇，到2030年再增至 440 艘。」

相比之下，美國海軍在 2021年的軍艦總數是294艘作戰艦，但是有些軍艦已按時程退役，因此到 2030 年底，美國海軍是290艘作戰艦，數量不增反減。