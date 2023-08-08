民進黨總統參選人賴清德7日接受媒體人鄭弘儀專訪時表示，他不接受所謂「台獨金孫」的標籤，他認為台灣政治上只有「政治金童」，不可能有「台獨金孫」，還重申自己是「務實的台獨工作者」。前中天主播、民眾黨副秘書長許甫8日在《大新聞大爆卦》節目直言，賴清德發現自己民調在35％上不去，要把台獨金孫標籤撕掉的陽謀。但賴的不受控受到美方質疑，如賴曾說不進議會就不進議會，哪管當時登革熱死了多少人？

疾管署8日表示，依據疾管署統計，國內上週（8月1日至8月7日）新增264例登革熱本土病例。同時苗栗縣、嘉義縣也出現首例本土登革熱病例。今年首例本土登革熱從6月13日開始，不到2個月累計至今突破千例。疾管署發言人曾淑慧表示，2015年登革熱疫情約在5月10日發生，僅97天便累計破千例，今年的速度算是早的。根據紀錄，2015年台南登革熱疫情長達6個月失控，造成該市22,760例登革熱病例，112人死亡。

許甫指出，當賴清德發現自己民調只在35％上不去，想要爭取中間選民的時候，要把台獨金孫標籤撕掉，要去拉到40％甚至45％，他現在的陽謀就這個樣子沒錯。柯文哲一直在問賴，你告訴我，你如何成為一個務實的台獨工作者？賴務實的點在哪？賴的說法一直看著場合變。

許甫提到，賴清德2015年就喊了主張台灣獨立，說了2次。2017年賴在台南市議會說，自己是親中愛台！過了幾個月之後，賴又是一個務實的台獨工作者了！今年賴又說，我們可以是兄弟之邦，台海可以更寬。換到了另外一個場合就說，這場選戰是要倒向共產陣營，或是民主陣營？

「他看著場合說話，美國人看得最準，覺得這個人可能不受控！」許甫強調，所以美國人讓他只過境一個晚上，賴清德不受控有例子可循，賴清德曾經說不進議會就不進議會，哪管那時候登革熱死了多少人？哪管那時候議會要求他進議場備詢的壓力有多大？不去就是不去！