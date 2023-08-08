天后Jolin蔡依林出道以來推出不少經典歌曲作品，近期她在大陸展開「Ugly Beauty 2023世界巡迴演唱會」，吸引無數歌迷朝聖，她也透過個人YouTube頻道分享在武漢演唱會的工作花絮，品嘗許多當地美食，不過一堆網友全將注意力放在她的完美體態上，大讚看起來只有20歲。

蔡依林日前更新YouTube頻道，影片標題為「蔡依林Ugly Beauty武漢演唱會怪好吃篇」，她分享在武漢的當地美食，長桌上擺滿各式各樣的食物，有熱乾麵、麵窩、三鮮豆皮、水餃、油餅包燒賣、生煎、鮮魚糊湯粉、生燙牛肉粉、金牌油燜大蝦、蒸蝦、武昌魚、蓮湯、蓮帶、蓮蓬、酥餃、周黑鴨鴨鎖骨、鴨脖、蔡林記清酒、蛋酒、冰粉、雪鹽大楚鹹、有顆檸檬紅茶等等，旁人介紹桌上的美食可以當早餐也可以當宵夜，用餐過程中蔡依林不時豪邁大笑，並給予點評「有幸福的感覺，我喜歡！第一名」，歡樂情緒感染許多網友，吃完許多美食後蔡依林表示「吃飽了，肚子也變大了」。

（來源／影片取自蔡依林 Jolin Tsai YouTube，如遭刪除請見諒。）

不過網友注意到蔡依林穿著白色深U上衣，貼身的衣物勾勒出完美身形，不時能看見深邃事業線，即使吃了許多食物也沒有小肚子，火辣身材讓粉絲看暈。許多粉絲留言：「現在每次看到姐大口大口的吃東西，什麼都吃。再想起她剛出道的那幾年為了不發胖吃什麼都要過水，超不人性化的飲食，就替姐感到超級開心」、「女神身材也太好了吧」、「身材火辣辣」、「請問您的肚子是大在哪兒啦」、「外表狀態，看起來20幾歲」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！