由於近年來國內發生多起預售爛尾樓以及預售屋一屋多賣的爭議，造成民眾繳交預售屋價金卻無法得到保障情形，對此，內政部表示，預售屋履約保證機制的確有總檢討必要，希望確保民眾繳交的價金是真正運用在房屋的興建上，但並非去凍結建商支用預售收入款。

此外，預售屋被假買賣真融資，導致一屋多賣，內政部說，這種情況也應該檢討杜絕。

內政部指出，檢討履保機制是為了讓預售市場更健全，是補足現有機制對消費者保障不足的部分，將朝創造消費者、建商、信託銀行三贏方向研議，同時將使預售制度更為健全，讓消費者權益更有保障方向來努力。

外傳較可行可能採建商在未完成樓地板興建達一定比率前，不能動用民眾的預收款。知情人士表示，民眾繳交預付款要真正用在蓋房子上面，至於銀行或信託業指房子蓋好，或蓋至一定樓地板興建的比例，可能建商已投入相當時間及資金，這部分仍有爭議，必須再審慎聽取各方意見。

針對相關單位擬針對建商在未完成樓地板興建達一定比率前，不能動用民眾的預收款的意見，外傳內政部已同意發函，知情官員表示，內政部尚未同意，是否能凍結預收款必須十分審慎，但不反對預收款應專款專用。