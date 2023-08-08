近日，一名正在和妻子進行離婚調解的男子，因做出和福原愛類似的行為，而遭到警方逮捕，在社群上引發廣大網友討論，不少人把兩人做比較，直言「福原愛更惡毒！」

據日媒《FLASH》報導，這名和妻子正在協議離婚的男子，在北海道札幌與妻子見面時，趁她去廁所時，做出和福原愛去年來台的類似行為（因涉及兒少權益，不予刊載），因此妻子趕緊報警，最後在距離札幌90公里的登別市找到他，並將他逮捕。

此事也在日本社群上引起熱議，並紛紛將男子行為和福原愛做比較，有網友認為男子才16個小時就被逮捕，福原愛做同樣事情1年多了卻沒事，直言「福原愛更惡毒」。

其實，江宏傑之前才宣布日本法院已判決他勝訴，要求福原愛履行判決結果，不過她卻一直失聯，因此才到日本召開國際記者會，並在2日向法院申請強制執行，不過福原愛隔天提出抗告，對此，江宏傑律師表示，若福原愛方面持續不服從法院判決，不排除借用警察的力量。