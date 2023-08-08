許多人生日時都會希望有人祝賀一聲「生日快樂」。一位網友遇到一位王姓男子霸佔他的車位，對方在車子上留紙條，聲稱因為沒有朋友所以故意這樣做，讓人通知他移車時說聲「生日快樂」，不過王男霸佔車位已經不只一次，讓他氣得直呼，「你生日過1個月嗎？王先生？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文分享照片，王男在車上留下一張紙條，寫著「很抱歉擋住您的車位，我今日生日，我沒有朋友才用這種方式，您打給我移車時可以跟我說聲生日快樂嗎？」，最後並留下自己的電話號碼、署名王先生。

原PO指出，有時跟人說聲生日快樂其實沒什麼，王男請人祝賀的方式也很特別，但讓他不爽的是，王男1個月來常常霸佔他的車位，讓原PO忍不住破口大罵，「你生日過1個月嗎？王先生？每次打給你，都要先他X的說生日快樂」。

對此，許多人紛紛回應，「新招啊」、「祝他生日快樂，然後問候一下他老母」、「不囉嗦拿蛋糕來砸」、「怎麼有種讓人想飆髒話，又好像太殘忍的感覺，喂～不要把不合理的事情變成合理」、「生日會不會變忌日？」、「刷新三觀了！亂停車人的新格局，有創意！」。