特四營施芷崴上兵將民生物資送到父母所在的工寮，當與親人見面時，施兵難掩激動。（國軍第五作戰區提供）

國軍第五作戰區因應南投仁愛鄉災情，派遣特戰官兵執行人員搜救及交通難行地區物資運補等任務。其中特四營上兵施芷崴的雙親就正受困在山區坍方路段最嚴重的一處工寮，今(8日)下午由連長廖少校率兩位士官幹部及施兵，親涉3公里山路，將民生物資送到施兵父母所在的工寮，當與親人見面時，上兵施芷崴難掩激動大喊「爸，我來了！」，與父親相擁，畫面令人感動。施兵在父親節成功即刻救援雙親，成為國軍美談。

根據《軍聞社》報導，今適逢父親節，上兵施芷崴本身也是一名「準爸爸」，目前太太已懷有9個月身孕，正在埔里待產。在卡努颱風後續造成的風雨肆虐當日，父母親來不及撤離，只好先回到工寮避難。風雨過後，山區通訊及聯外道路一度中斷，只能等待救援。

山區多處道路遭土石淹沒，特戰官兵只能徒步上山。（國軍第五作戰區提供）

山區多處道路遭土石淹沒，特戰官兵只能徒步上山。（國軍第五作戰區提供）

由於山區多處道路遭土石淹沒，只能徒步上山，過程中，特戰官兵行進道路坡度陡峭，滿地砂石、泥沙與積水，可說是寸步難行，行走約3公里的路程後，終於到達父母所在的工竂，施芷崴也終於和父母見面。

上兵施芷崴受訪時表示，當下聽聞家園遭逢災變，內心焦急萬分，他撥打電話確認家人平安後，心情才逐漸平復。他說，雖然第一時間沒辦法陪伴家人，但他相信在國軍及地方的協力下，家鄉很快就會恢復從前美麗的模樣。特四營連日執行救搜任務與物資運送，參與其中的施芷崴說，投入救災任務時，能感受自己盡的每一分力量，不只能給家鄉帶來幫助，也能帶給仁愛鄉民滿滿力量。