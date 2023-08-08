信評公司穆迪（Moody’s）下調10家美國中小型銀行的信用評級，還對紐約梅隆銀行與道富銀行等主要銀行進行了降評審查，重燃投資人對銀行業動盪的恐慌情緒，沉重賣壓拖累美股3大指數同步下殺，道瓊工業指數早盤更暴跌逾400點。

美股通常在8月表現低迷，尤其是大選年前的8月。參考過去的歷史走勢，「8月魔咒」一直是美股投資人揮之不去的夢魘。今年8月一開始美股就受國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）摘除美國3A頂級信評衝擊，3大信評公司僅剩穆迪繼續給予美國頂級信評。

穆迪雖未跟進摘除美國3A評級，卻在最新報告中指出，美國銀行業正面臨融資成本上升等多重壓力。消息拖累美國銀行股普遍下滑，高盛大跌近4%，摩根下挫逾2%。

截至台北時間8日晚間10點30分，道瓊工業指數下跌435.21點（或1.23%），暫報35037.92點；那斯達克指數下跌174.64點（或1.25%），暫報13819.76點；標普500指數下跌47.02點（或1.04%），暫報4471.42點；費城半導體指數下跌93.80點（或2.51%），暫報3645.61點。

半導體類股跌勢慘重，超微跌幅逾3%，高通跌2.3%，輝達跌1.7%，台積電ADR跌2.94%，聯電ADR跌3.48%。