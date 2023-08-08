在頻道上擁有逾585萬名粉絲追蹤的YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」近期遭另一位YTR「藍泉媽媽 LQMAMA」爆出抄襲爭議，而相關話題也在社群上掀起討論聲浪，更有不少人對老高曬出的兩則聲明感到十分失望。然而，今(8)日有網友在社群論壇上PO文，稱自己細細比對過後發現老高不一定是抄襲：「藍泉媽媽以三大抹黑手法讓人誤以為100%抄襲。」

YTR老高遭捲影片非原創而是抄襲日本相似類型節目的風波後，曾二度在社群上曬出聲明，豈料卻被網友發現他將聲明文悄悄下架，引發網友抨擊，而相關討論更持續在各大社群平台上發酵，兩極聲浪不斷。豈料，今日就有網友在《Dcard》上以「藍泉媽媽有義務為抹黑老高而道歉&藍泉抹黑三大手法」為題，分析老高事件，認為他的影片無法定性為抄襲。

PO文者指出：「自己逐步比對兩部影片是否真如藍泉媽媽說的100%抄襲，發現並不如外傳的文本抄襲。」究其原因，舉凡結構、順序、標題等內容皆有不同，直言：「不要說到底是幾趴，就算以學術論文標準下去審都不一定會得到『抄襲』的結論，而藍泉媽媽就是以三大抹黑手法讓人誤以為100%抄襲。」

PO文者在貼文中針對藍泉媽媽舉例的老高抄襲影片「三大超能力：飛行，變態，休眠」以三點分析其無法明確定性為「抄襲」的原因，其一是在影片說明的間隙中，老高與小茉會「發散思維」提及日文影片中未有的部分，以及說明的順序並非完全一致；其二是「知識盲區」，原PO指出因為研究成果具有普遍性，因此相似內容會出現類似實驗及雷同的舉例，但台灣真正能閱讀日文資料又常看日文雜談的人甚少，因此到現在還沒人詳細比對；最後則是影片的上傳日期，PO文者貼上該日文頻道其他與老高相似主題影片的上傳時間，直言某些影片的上傳日期還晚於老高，且還有多則其他日文頻道的相似影片，其上傳日期也晚於老高，若抄襲成立的話，會呈現日文頻道與老高「互相抄襲」的弔詭情況。

對此，PO文者也在文末分析藍泉媽媽的心態，認為：「藍泉媽媽如果能把查論文的精神專注於幫老高糾錯而不是抹黑、攻擊，我相信假以時日也會是個小有名氣的YouTuber。」而該則貼文曝光後，吸引不少網友前來留言，表示：「好用心有好好比對除了被某媽挑出來的那幾部。裂腦實驗那部我也有發現，完整看了之後也感覺結構很像」、「講同一個實驗到底要怎麼不按論文順序講，先講實驗結果再講實驗目的然後說結論最後講實驗內容嗎，要承先才能啟後吧。」