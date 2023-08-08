一名24歲的男子花了4年終於追到初戀女友，女方對他的各方面都很滿意，還狂讚「適合當老公」，未料兩人關燈上床後，男子竟然力不從心，聲稱平時DIY用力過度「放進去沒有很刺激」，讓女方覺得傷心，只好上網尋求解方，沒想到竟引發許多女網友共鳴，大嘆：「完全跟我男友一樣」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，24歲的男友過去沒有戀愛經驗，為了追她花了4年的時間，近期終於如願交往，原PO也大讚男友就像電視劇演得一樣，很貼心、很適合當老公，「後悔沒早點跟他在一起」，就連原PO的媽媽也認證男友是新好男人。

未料，當兩人關起燈想要更進一步發展，好幾次才進行到一半，原PO就明顯感受到男友變得軟趴趴，接著就表示想要先休息一下再繼續，但結果還是射不出來，不斷道歉「可能太久沒有壞壞」。

讓原PO覺得受傷的是，男友解釋，可能平時DIY時過度用力，才會覺得「放進去沒有很刺激」，男友要原PO不要多想，嘗試禁慾一周重新挑戰，但結果仍然很不理想。原PO強調，床上的問題不會讓她對男友反感，因為想要和男友繼續走下去，她才特地發文請益，想知道性功能障礙該如何解決。

貼文曝光後，一票女網友有感而發，「完全跟我男友一樣，他也說自己尻比較大力，只能看醫生了」、「我男友是不到5分鐘就射了耶，我也很困擾，久了真的覺得自己好可悲」、「前男友也是平常玩太多飛機杯，正常愛愛就刺激不了他，放生了」、「習慣尻了，真的不好出來，先減少尻頻率吧」。