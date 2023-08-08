軟銀股價8日回升1.5％收7,022日圓。

首季虧損4,776億日圓（約33億美元），市場原先預期獲利750億日圓。跟去年同期虧損3.163兆日圓相較已大幅減少。

最受注意是其以科技股為主的願景基金首季投資收益約1,600億日圓，為過去六個季度裡首次出現投資收益，讓軟體正嘗試新投資。

願景基金出現鉅額投資收益，因其持有的英國晶片設計商安謀（Arm）準備今年內股票首次公開發行（IPO）令估值不斷上升而進補。目前安謀估值600億到700億美元之間。若沒安謀估值上升的加持，基金首季合併損失130億日圓。

去年聯準會等主要央行持續升息衝擊科技股並打擊全球銀行業，讓軟銀從去年5月開始採取「防禦模式」因應。但其執行長孫正義今年6月表示，在科技業積極投入人工智慧（AI）的刺激下，正計劃讓軟銀轉為「進攻模式」。

軟銀財務長後藤芳光說，首季財報結果已證明軟銀已在轉變。他表示軟銀正「膽怯地」著手進行一些被精挑出來的新投資。軟銀首季投資金額共計18億美元，跟前三季合計投資約5億美元相較明顯放大。

願景基金財務長戈維爾（Navneet Govil）強調目前其基金對投資所設的門檻非常高。現在只有專注下一代AI研發而具有高度成長潛力的公司，才會被他們考慮為投資標的。