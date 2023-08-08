即將正式退出消費金融業務，花旗集團北亞與東亞區事業群負責人Tim Monger表示， 花旗銀行在台灣擁有領先市場的銀行金融、市場和服務等機構事業，包括投資銀行、企業金融業務、現金管理、貿易、證券服務、風險管理和避險等重要領域，「憑藉原有的強大基礎，全心服務金融機構客戶、跨國台商，會有更多機會共同成長、跨業務合作，將花旗平台的功能完整發揮！」

Tim Monger在本報獨家專訪中表示，台灣是花旗集團在亞太區和全球的重要市場之一，「花旗銀行看好台灣的光明前景」，正透過遍佈全球95個市場的「One Citi」網絡，由台灣及亞太團隊無縫支援，促成機構法人客戶對台灣市場進一步成長的企圖心，也讓台灣成為亞太區域最具吸引力的市場之一。

Tim Monger指出，作為一家領導性的全球銀行，花旗持續善用自身資源和專業知識，協助客戶和營運所在的社區，解決每天面臨的重大挑戰，其中，包括永續金融、普惠金融和社會基礎建設等，也正在與多家台灣企業積極合作，力求實現企金客戶的轉型目標，透過提供與永續發展相關的產品、協助客戶瞭解ESG、制定永續發展關鍵績效指標和衡量ESG績效，協助客戶平穩轉型。

花旗集團早於2021年3月承諾在2050年前達成淨零，包括在2050年實現融資相關淨零，在2030年實現自身營運的淨零，規劃透過1兆美元的永續融資目標，積極推動從再生能源和潔淨科技到醫療照護和社會住宅等廣泛活動。Tim Monger表示，協助台灣客戶因應瞬息萬變的世界帶來的挑戰，並擁抱可能的機會，正是花旗推動成長和經濟進步的使命。例如，2022年花旗(台灣)和花旗(新加坡)共同為一家台灣大型跨國企業客戶，首度簽署與永續發展息息相關的遠期外匯協議。花旗為永續供應商提供了提高流動性和加速現金流的機會，提供優惠利率予核可客戶的應收帳款。

自從2022年7月被任命為花旗銀行北亞與東亞區事業群主管，Tim Monger負責督導花旗在香港、中國大陸、台灣、韓國與澳洲之業務，職務在花旗亞太區業務舉足輕重。近日因花旗台灣消費金融業務訂於8月12日（本周六）凌晨零點正式分割、業務移轉予星展(台灣)商業銀行，Tim Monger特別安排在台灣市場，作為擔任此職務以來第一次接受亞太區等級的新聞媒體訪談，彰顯花旗銀行深耕台灣、協助企業成長的決心與努力。

Tim Monger表示，台灣是花旗集團在亞太區和全球的重要市場，台灣法人客戶已跨足花旗支援的54個國際市場，面對當前極為動盪且複雜的全球市場，許多台灣客戶轉向花旗尋求更多的建議和支持，正因為花旗能夠提供客戶深具內涵及洞察力的全球視野，長期以往已內化為客戶的市場競爭優勢。

美商花旗銀行1989年破例把美國信用卡引入台灣市場，進而拓展本地的財富管理業務，不僅掀起本國民營銀行爭相仿傚，花旗台灣長年霸居外商銀行第一大品牌。這般的風光記錄，在8/12之後將熄燈歸檔，留給台灣金融史上一個章節。