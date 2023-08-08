受近期卡努颱風與西南氣流豪雨影響，中南部山區受災嚴重，不過，行政院長陳建仁卻稱，有些縣市沒超前部署，使得防災工作相當困難，遭外界質疑是在暗酸南投縣長許淑華防災不力。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯也痛罵，看不出來陳建仁是這種人，「人格非常的差、我看不起這個人」。

徐巧芯8日在政論節目《國民大會》痛罵，這次仁愛鄉勘災真的讓民眾看到民進黨的嘴臉，陳建仁真的應該出來對南投鄉親好好道歉，不管是作為行政院長還是天主教的聖騎士，陳建仁都已經缺乏悲天憫人的精神。

徐巧芯表示，沒有人希望自己的縣市下這麼大的雨，但這是天給我們的、人無法掌握，是不可抗力因素，我們也相信陳其邁在高雄有認真處理，但陳建仁憑什麼刻意捧高踩低、刻意去攻擊許淑華，南投都變這個樣子了，還不好好的安慰、鼓勵大家，「還在做政治攻擊！陳建仁怎麼會這麼冷血？」

徐巧芯也對比過去中央由國民黨執政時，綠營縣市遇到災情，中央官員都是去數十次，要什麼物資、支援都會給，就算市民不會因此投票給國民黨也沒關係，「中央政府的責任就是照顧所有人」。

徐巧芯痛罵，過去綠營縣市跟國民黨執政中央政府要錢時，中央都有給，但現在南投出事，行政院長陳建仁是用什麼態度在對待南投鄉親？真的非常糟糕！

徐巧芯也直言，過去都看不出來陳建仁是這種人，以前好像是溫柔、堅韌，有時候要碰到事情才考驗一個人的人格，「陳建仁人格非常的差、我看不起這個人」。