據金管會8日公布數據，截至6月底，國銀放款總餘額為37兆1,505億元，比起5月大減1442.5億元，單月放款減少幅度為2009年3月以來最大的流失量。

6月放款會有這麼大的衰退，銀行局副局長童政彰分析，第一，第二季企業多會做負債季底調整，加上企業支出與國際景氣不佳有關，民營企業單月放款僅增加386億元，公營企業則減少543億元，以用途別來看，用在企業投資單月減少31億元，周轉金更大減2,482億元。

第二是政府加大還款力道，由於政府多於5月底收齊稅收，會先用來償還借款，短期政府週轉金需求也會減少，6月政府機關放款就減少2,371億元，主要都是稅收進來後會先還款，歷年皆有類似情況，去年與前年因稅收遞延，去年7月政府機關放款單月減少2,400億元，前年7月單月也減少2,100億元，因此今年6月減少2,371億元算是正常的情況。

國銀6月放款大減，存款則持續增加。截至6月底，國銀存款總餘額為53兆6,265億元，單月大增5034億元，為去年11月以來的新高，上半年存款就增加1.28兆元。童政彰分析，6月存款大增主要有三大因素，第一是適逢股利發放旺季，股利收入入帳帶動存款增加；第二，政府機關稅收入帳後，資金調度轉做定存；第三，企業有資金轉入，主要是海外子公司股利匯回。

因放款大減、存款續增，國銀6月存放比下降到69.28%，創去年1月以來的18個新低，上一次新低為2021年12月，當月存放比為69.23%。

童政彰指出，存放比創低，不代表銀行資金運用不佳，因銀行吸收存款不能全部拿去放款，還會做金融資產或財務性投資操作，提高資金運用效率，當放款較少時通常會增加做金融資產配置，目前國銀現金與約當現金約在1.2～1.3兆元，仍算是合理的水位。