資安署說明，世界駭客大賽（DEF CON）是全球最知名的資安技術研討會之一，議程內容包含各項資安論壇及競賽活動，其中搶旗攻防賽（DEF CON CTF），更是由各國資安好手齊聚一堂的世界級賽事，而我國好手組成的「台灣聯隊TWN48」，在預賽獲得第五名的佳績。

今（2023）年世界駭客大賽（DEF CON 31）CTF決賽訂於美國拉斯維加斯舉行，活動為期共4天（8月10至13日），本次DEF CON 31 CTF預賽中，共有12名隊伍進入決賽，而由各校學生、資安社群與業界頂尖好手組成的「台灣聯隊TWN48」，歷經48小時不間斷的網路連線競賽後，於全球1,828隊中脫穎而出。

資安署攜手國家資通安全研究院，為協助「台灣聯隊TWN48」於決賽爭取最好的戰績，特別強化團隊默契與合作分工，於參賽前分析可能的出題方向，汲取過往台灣戰隊的參賽經驗，區分各類題目所需要的選手角色與功能定位，依選手的專長與解題需要進行專業分工。

資安署說，期能於決賽中展現團隊整體實力並旗開得勝，奪得佳績為臺灣資安爭光，並希望透過持續為資安人才培育注入心力，進而提升整體在國際上的資安實戰力及競爭力。