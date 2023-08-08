早前因曾文水庫乾涸而露出的「希臘神殿」，如今也沉回水底。(圖／南水局提供)

曾文水庫靠著5天的西南風暴雨，蓄水率大幅上升32%，來到55.8%。(圖／台灣水庫即時水情)

先前水情吃緊的曾文水庫，在卡努颱風引入西南風後大進補，嘉南地區也因此解除限水，過去因乾涸而裸露出的「希臘神殿」也再度沉於水下，截至8日晚間21:00，蓄水率55.8%，其總水量更已超越翡翠水庫，成為全台第一。

曾文水庫自去年以來一直相當吃緊，今年5月時一度跌至6.5%，水下宛若希臘神殿的巨大建築因此出現在眾人眼前，引發討論，其真面目上為防淤隧道象鼻鋼管進水口，是當初國內水利專家們為了清淤、增加儲水量而造，斥資40億元所建造，如今曾文水庫水位已回升至217公尺，神殿也再度沉回水底。

受到卡努颱風引進西南風影響，中南部山區自4日開始降下大雨，曾文水庫因此受益，短短5天時間，蓄水率從23%上升至目前的55.8%，增加了將近33%，且因降雨還在持續，可望進一步上升。

雖然蓄水率55.8%，但由於曾文水庫容積大，目前蓄水量達到2.8億噸，已經超越翡翠水庫的2.55億噸，成為全台當前水量最多的水庫。