分析師指出，全球經濟展望將取決於服務業能否獨力支撐就業。

紐約聯邦準備銀行的全球供應鏈壓力指數，7月數據為負0.9，已連續6個月跌破零，5月更暴跌至歷史次低，僅優於2008年11月的負1.59，當時因為全球金融危機以致資本財和汽車等大型消費產品需求急凍。

供應鏈壓力指數整合主要經濟體的製造業採購經理人指數（PMI）和海運費率，負值代表需求降低，海運運輸的商品減少。

標普全球商品洞察（S ＆ P Global Commodity Insights）航運分析和研究主任Daejin Lee指出，疫情封城期間消費者被困在家，對商品需求躥升，隨著經濟解封，消費模式由商品轉向旅遊等服務。

部分觀察家認為，先進經濟體的央行緊縮貨幣，亦衝擊商品需求。疫情時期大規模寬鬆貨幣造成資產價格飆高，並推動消費，之後加速升息造成信貸緊縮，拖累需求。

在此同時，大陸的需求較預期疲弱。法國化妝品巨擘萊雅（L’Oreal）執行長西羅尼姆斯（Nicolas Hieronimus）7月在法說會表示，大陸消費者信心尚未回到疫情前水準。

實體商品需求萎縮打擊全球製造商。美國7月供應管理協會（ISM）製造業PMI已連續9個月低於景氣榮枯分水嶺50之下，創下金融危機以來最長跌勢。電子和化學產品的訂單又格外疲軟。

標普全球（S ＆ P Global）7月全球製造業PMI已連續11個月低於50，只好過2008年至2009年那波跌勢。

此外，根據Refinitiv統計，以「世界工廠」聞名的珠江三角洲塞港情況已不復見，港口船隻數量由去年3月的高點逾70艘，降至20艘左右。日本海事中心數據顯示，今年某幾個月從亞洲運往美國的貨櫃量，較去年同期減少20％至30％。