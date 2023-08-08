據美國科技媒體《The Information》7日報導，台積電與蘋果簽署協議，台積電罕見同意，幫蘋果生產的3奈米晶片若有不良品不收費，將自行吸收缺陷成本。

iPhone 15 Pro搭載台積電的3奈米A17仿生晶片（A17 Bionic），市場早就傳得沸沸揚揚，這也是蘋果首度採用3奈米製程晶片。與台積電的協議，有助蘋果在iPhone、iPad和Mac晶片上省下數十億美元成本。

若台積電如報導所言吸收A17晶片的瑕疵成本，此舉相當不尋常，因為台積電客戶通常須負擔晶圓相關的所有費用，瑕疵晶片也包含在內。

《The Information》報導指出，台積電3奈米製程的良率約在70％到80％。但在新晶片製程的初期階段，良率本就偏低，隨著製程優化，良率自然改善提升。

據《The Information》分析，台積電之所以願意吸收A17晶片不良品的成本，主要因蘋果為台積電最大客戶，台積電去年營收720億美元，蘋果就貢獻23％。

蘋果為台積電3奈米新製程的第一個客戶，而且下單規模之大，有助驅使台積電提升3奈米製程良率。精進3奈米製程並擴大產能後，台積電便能向其他客戶收取更高價格，瑕疵晶片也恢復收費。

近幾個月來一直盛傳，台積電近期3奈米製程產能全被蘋果包下。《The Information》報導也說，台積電的3奈米技術將獨家供應蘋果「約一年」時間，之後才開放產能給其他客戶。