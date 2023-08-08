據指出，位於高雄楠梓產業園區的台積電廠房，目前持續興建中，「從沒有間斷過」，台積電新的2奈米製程，可望在2026年開始量產。
台積電7奈米和28奈米廠房，變更成為2奈米製程，主要是因應AI人工智慧和5G市場的強勁需求。
高雄經發局表示，台積電高雄廠先進製程建廠工程持續進行中，高市府全力協助企業針對營運所需要的各項作業，落實高雄廠建廠目標及營運計劃，做企業的最強後盾。
台積電發言系統8日晚間證實，位於高雄楠梓產業園區的台積電廠房，原本規劃興建7奈米和28奈米共2座廠房，不過，公司內部已於日前確定，改為興建一座2奈米廠。
據指出，位於高雄楠梓產業園區的台積電廠房，目前持續興建中，「從沒有間斷過」，台積電新的2奈米製程，可望在2026年開始量產。
台積電7奈米和28奈米廠房，變更成為2奈米製程，主要是因應AI人工智慧和5G市場的強勁需求。
高雄經發局表示，台積電高雄廠先進製程建廠工程持續進行中，高市府全力協助企業針對營運所需要的各項作業，落實高雄廠建廠目標及營運計劃，做企業的最強後盾。
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