有些上了年紀的人經常面臨「忘性堅強」的困擾。美國一項針對年長者的小型研究發現，在薰衣草、尤加利樹、迷迭香等7種氣味之中入眠，有助於刺激腦部，記憶力表現改善2倍有餘，實驗顯示6個月就有顯著成效。研究成果已發表於《神經學新域》（Frontiers in Neuroscience）。

英國《每日郵報》報導，美國加州大學爾灣分校（Irvine）研究團隊選用7種香氛供受試者在睡前吸嗅，6個月之後，相較於並非置身於香氛環境入睡的受試者，記憶力表現改善225%。

科學家把記憶力與氣味之間的關聯稱為「嗅覺記憶」，這也許有助於解釋出現早期失智症狀的人為何喪失辨識氣味的能力。

研究報告共同作者、加州大學爾灣分校教授雅薩（Michael Yass）說明，嗅覺記憶「享有特權」，可直接連結腦部記憶迴路：「其他的感官知覺必須先經過丘腦（thalamus）。人人都曾體驗香味喚起回憶的威力，即使是很久以前的往事也包括在內。與視力由眼鏡矯正視力、助聽器輔助聽覺不同的是，嗅覺喪失無法經由外力介入處置。」

美國加州大學爾灣分校使用薰衣草等7種精油，供受試者睡前以擴香器於臥室散發香氣，記憶力測驗結果表現較佳。（圖／Shutterstock）

這項小規模試驗針對43名60歲至85歲的男女受試者進行，各人在臥室裡均配備擴香器，其中20人使用精油，包括薰衣草（lavender）、玫瑰（rose）、柑橘（orange）、尤加利（eucalyptus）、檸檬（lemon）、薄荷（peppermint）、迷迭香（rosemary）。就寢之前，受試者打開擴香器，每天晚上使用一種精油，在入睡過程擴香2小時。其餘23人屬於對照組，擴香器使用蒸餾水，氣味微弱、無法察覺。43人均無認知力障礙或失智症。

受試者接受一系列記憶力測驗，包括「瑞氏聽力詞語學習測試」（Rey Auditory-Verbal Learning Test），這項測試要求受測者回想清單裡的字彙，以判斷其語辭學習與記憶力。結果顯示，睡前暴露於香氛環境的受試者，記憶力表現比對照組勝出226%。電腦斷層掃描顯示，6個月期間在香氛之中入眠的受試者，腦部的鉤束（uncinate fasciculus）運作較佳。鉤束是一種隨年齡增長而退化的腦部通路，與記憶力有關。

研究團隊指出，這項發現把嗅覺與記憶力之間眾所周知多年的關聯化為一種簡單的技術，可以增強記憶力，而且有可能預防失智。以往有研究證據顯示，中度失智症患者接觸40種不同的氣味、每天2次，可提升記憶力、語言技巧並緩解憂鬱症。

研究計畫主持人吳欣希（Cynthia Woo，譯音）說，這項研究還有一個好處：人們睡眠時接觸香氛以改善記憶力，白天醒著的時候就不必為此特地勻出時間了。