美國經濟出問題？美國心臟地帶三州銀行日前由於資不抵債，遭到監管機構接管，並由另一家當地銀行收購，這也是全美今年第5間倒閉的銀行，平均每兩個月就倒一家。前立委郭正亮8日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，出問題都是州立銀行，有許多加州有錢人的私人財富，包括好萊塢大咖，甚至名主持人歐普拉都有存款。有陰謀論懷疑政府第一時間介入時有大戶先把錢領走。其實台灣im.B詐騙也疑似有發生先提走錢的狀況。

「美國大概有5、6千家銀行，目前出問題都是州立銀行！」郭正亮表示，裡面比較大的就是矽谷銀行跟第一共和銀行，尤其是第一共和銀行，聽說都是加州的有錢人的私人財富！已經有人進場收購了，聽說有2000多億美元的資產，用100億美元收購！

郭正亮提到，會拖到今天就是因為那個收購的過程，大家在談判，「就是大賺，大賺啦！」聽說好萊塢的大咖，很多人都在這裡存款，就是第一共和銀行。聽說裡面有一個很有名的存款戶叫歐普拉！

「為什麼民主黨一定要幫他們處理呢？」郭正亮強調，因為矽谷銀行跟第一共和銀行的存款戶，大部分都是支持民主黨的。事實上在第一時間，政府有介入擔保，但還是沒有辦法經營，後來整個就宣布破產了，然後就被大銀行給吃掉了。

郭正亮指出，就有人懷疑，第一時間政府介入的時候，是不是有一些人把錢提走？「我估計應該是真的啦！因為敝國也常發生這種事！不是嗎？」連那個im.B詐騙，好像有一些被騙的大戶，也先把錢提走了！所以相信美國也會有這個狀況。