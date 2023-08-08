南投仁愛鄉與埔里鎮農作物遭卡努颱風狂風暴雨襲擊後幾乎全毀。立委馬文君提供

南投蜂農的峰箱遭卡努颱風侵襲也全毀，立委馬文君要求農業部納入農損補。立委馬文君提供

卡努颱風重創南投蔬果主要產地仁愛鄉與埔里、國姓等鄉鎮，農業部長陳吉仲8日在立委馬文君、蔡培慧陪同下、前往仁愛與埔里勘查農損情況，親眼目睹農作物遭風雨摧殘後的慘狀，當場允諾今天就公告仁愛鄉全鄉所有農作物都符合天然災害現金救助；至於埔里、國姓等鄉鎮視雨量或受災狀況給予從寬認定、從優救助。

卡努颱風外圍環流帶來豪雨，讓仁愛鄉在2天內累積雨量突破1000毫米，不僅聯外道路坍方崩毀，農作物更是造成受到嚴重損害，縣內高麗菜、番茄、甜椒、櫛瓜、花卉等都傳出災情。

互助村長梁文峯就說，仁愛全鄉櫛瓜種植面積近百公頃，互助村就占了約30公頃，除了櫛瓜，水稻面積也約有20公頃，全都被颱風吹毀、豪雨泡爛了，所有農作物都無法收成，對外農路、灌溉水圳及管線等也都壞了，真的很需要政府來幫忙。

立委蔡培慧也表示，南投仁愛是國內少數能在夏季產櫛瓜的地區，價格正值高點，平時1公斤80~90元，現在更是上看200元，未料一場豪雨幾乎全毀，當地甜椒、番茄以及埔里百香果、苦瓜、木瓜等也都因雨造成嚴重農損，農民苦不堪言。

立委馬文君也說，不只農作物受損，南投知名養蜂業者也受到豪雨很大的衝擊，蜂箱幾乎都被豪大雨沖毀，她建議將蜂農損害也納入災害補助。另馬文君也要求農業部儘快公告符合天然災害的品項及條件，減輕地方政府勘災人力負擔，協助農民盡快恢復生產與生活。

眼見農民辛苦因一場風災毀之一旦，農業部長陳吉仲表示，卡努颱風在全台帶來豪雨，尤其在中南部極端降雨，目前整體農損已超過1.3億元，其中9成在南投，尤其雨災之後，還會有遞延性災害出現，蔡英文總統及行政院長陳建仁都已經指示農業部要積極辦理南投農損問題，所以他「今天就會公告仁愛鄉所有農作物都符合天然災害現金救助」，至於埔里與國姓等其他地區農損也會從寬、從優、從速認定。

此外，這場風災造成許多農路中斷，陳吉仲也特別針對因交通受阻的農民，若無法在10天內到當地公所申請，提供展延辦理的優惠，希望可以讓因風災受害的農業損失降到最低。

至於颱風過後是否造成另一波菜價上揚？陳吉仲則請消費者放心，他說農業部針對整個汛期有滾動倉儲6000多公噸，確保全國各地所需的大宗蔬菜；另這次豪雨主要集中在南投，彰化、雲林等主要蔬菜產區受到傷害較輕微，所以全國蔬果供應量無虞，請消費者放心。