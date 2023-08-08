2023年第二季合併營收新台幣21.3億元，季增3.6％，年增9.1％，毛利率20.6％，營業利益1.48億元，季增10％，年減4％，營益率為7％，稅後淨利為1.32億元，EPS為1.98元。

上半年合併營收為41.82億元，年增10.7％，毛利率19.8％，營業利益2.83億元，年增2％，營益率持穩在近7％的水準。上半年稅後淨利2.55億元，EPS 3.82元，續寫歷史同期新高。

2023上半年受到市場經濟復甦疲軟的影響，大陸互聯網客戶投資策略趨向保守謹慎，IT建置新需求預算限縮，成長力道放緩。

該公司近年積極深耕客戶關係，在此穩固的客戶基礎上，營收仍穩步上揚。此外，緯軟預見新能源及智慧車產業的潛力，在相當早期即投入資源，現已是大陸該領域的領導廠商，亦已成為支撐公司營運成長的第二支柱。

展望下半年，經濟景氣尚未見到明顯的復甦跡象，預計營收將基於現有的需求溫和成長。長期來看，各產業對新興科技的需求旺盛，緯軟將持續深化服務品質，並同步拓展新商機，以強健企業永續發展的營運動能。

緯軟8日同步公告自結2023年7月份單月合併營收為7.08億元，年增5％，較前月持平略升。累計前7月合併營收為48.91億元，年增9.8％，續創同期新高。