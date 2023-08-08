政府突襲式宣布課徵暴利稅，加上信評機構穆迪調降美國中小型銀行信用評級，義大利銀行股價8日重摔血流成河。

周二義大利銀行股指數暴跌7.2％，個股方面義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo）慘摔8％，裕信銀行（UniCredit）重挫6.6％，拖累泛歐STOXX 600指數跌深達0.6％。

義大利銀行的股價過去一年累漲達50％，優於歐洲銀行股指數的20％漲幅。

8日歐元區銀行股挫跌3.3％，除義國政府要對銀行課重稅，還被穆迪一口氣砍美國10家中小銀行信評打擊，穆迪甚至放話降評矛頭，不排除對準美國大型銀行。

義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）7日召開記者會宣布，銀行因利率走揚的數十億歐元額外獲利，政府將從中課稅40％，用以實施減稅及資助房貸族。

薩爾維尼在記者會上表示：「只要看看銀行今年上半的獲利，就明白我們講的可不是數百萬，而是數十億歐元，這是拜歐洲央行升息所賜。」

他控訴銀行未將豐厚的獲利回饋存戶，「家庭與企業的借貸成本倍增的同時，經常帳戶持有人的利息收入並未跟著翻倍。」

花旗集團分析師根據現有資料估算，義大利政府向銀行徵收的一次性暴利稅，約占義國銀行今年淨利的19％。

換句話說，政府課暴利稅將抹煞義大利銀行今年約五分之一的淨利。美國銀行估計，義國銀行20億到30億歐元的獲利要上繳政府。

花旗股票研究分析師蓋爾菲（Azzurra Guelfi）7日報告指出，「鑑於對資本和獲利的衝擊，並考量到銀行股票權益成本，此暴利稅對銀行有實質性負面影響。」