康舒8日遞交半年報，經結算第二季稅後純益為1,545萬元，相較於去年同期的2.54億元，年減93.91％，換算EPS僅0.03元，與去年同期的EPS 0.49元表現大相逕庭。

累計上半年稅後純益為0.45億元，亦較去年同期的3.59億元，大跌87.46％，倒是毛利率的表現還不錯，今年第二季及上半年的毛利率分別為19.51％及19.01％，相較於去年同期的17.15％及16.05％，增加了2.36及2.96個百分點。

康舒指出，第二季表現不如預期，原因除了消費性需求持續疲弱，業外轉投資及部分短投出現投資虧損也是原因之一。

雖然目前市場對消費性需求何時會再起仍沒有共識，不過康舒強調，最壞的狀況已經在第二季浮現，下半年起應該就可以步上成長，今年仍將聚焦在電源供應器、電動車、綠能等三大領域做發展。另為重返正成長，今年也會進行內部轉型升級，包含提高企業用電源比例、持續增加客戶及擴大市占，期待未來可以迎來更大的成長。